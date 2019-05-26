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  3. Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 50 bin TL'lik romantik sürpriz

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 50 bin TL'lik romantik sürpriz

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 50 bin TL'lik romantik sürpriz

Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile Ramazan Bayramı sonrası tatile çıkacak. Gözlerden uzak olmak isteyen ünlü çift, 10 gün Yunanistan'da kalacak.

Recep ASLAN

Popçu Murat Dalkılıç, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı oyuncu Hande Erçel’i romantik bir tatile götürmeye hazırlanıyor. Başarılı popçu, 'Halka'da rol alan kız arkadaşını Yunanistan’a götürerek yaz sezonun açılışını yapacak. Üçüncü kez barıştıktan sonra mutluluklarını gözlerden uzak yaşamak isteyen çift, Mikonos’un ünlü oteli Cavo Tagoo’da konaklayacak. Dalkılıç, bu jesti için de kesenin ağzını açtı. İkili, geceliği 5 bin TL olan lük otelde 10 gün kalmayı planlıyor. Ünlü popçu romantik seyahat kapsamında 50 bin TL ödeyecek. Haziran ayında Mikonos'ta tatil yapacak olan ikili, böylelikle fotoğraflarının gizli gizli çekilmesinin de önüne geçmiş olacak. 

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