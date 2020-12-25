Murat Dalkılıç'tan flaş açıklama! Hande Erçel ile ayrılık sebepleri belli oldu

Temmuz ayında ayrılmalarına rağmen adından hala söz ettirmeye devam eden Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çiftinin ayrılığıyla ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç “Kırmızı Nokta” programında Emel Yalçın’ın konuğu oldu. Son dönemde hakkında birçok iddia atılan Dalkılıç, Erçel ile ayrılıkları ile ilgili de göndermelerde bulundu.



“ALEV BİTERSE, İLİŞKİ BİTER”

'Kırmızı Nokta' adlı programda Emel Yalçın'ın sorularını yanıtlayan Murat Dalkılıç, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna şaşırtıcı bir cevap vererek Hande Erçel ile olan ayrılığının nedenini de böylece açıklamış oldu.

Dalkılıç, "İlişki içindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde, ilk önce karşı tarafı düşünürüm onun ne istediğine önem veririm merak ederim, önceliğim karşı tarafın ne istediğidir" cümlelerine yer verdi.

Dalkılıç, "Hiç sevgilinin telefonunu karıştırdın mı?" sorusuna ise, "Bu dünyada sevgililikte en nefret ettiğim şey telefon karıştırılmasıdır. Karıştırmadım diyerek yalan söylemek istemem. Belki 10 sene önce yapmışımdır. Hem saygı, hem güven belirtisi hareketlerdir. Bir şey ararsan bulursun çünkü" cevabını vererek dikkat çekti.