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  3. Murat Dalkılıç'tan Ay Yıldızlılar'a destek! 'Sizin ekranlarda vermenize gerek yok'

Murat Dalkılıç'tan Ay Yıldızlılar'a destek! 'Sizin ekranlarda vermenize gerek yok'

Murat Dalkılıç'tan Ay Yıldızlılar'a destek! 'Sizin ekranlarda vermenize gerek yok'

Murat Dalkılıç, Milli Takım’ın Fransa karşısında aldığı beraberlik sonrası sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımda bulundu. Dalkılıç “Sizin ekranlarda vermenize gerek yok. Biz dünyaya damga vurmasını biliriz” açıklamalarına yer verdi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç Fransa – Türkiye maçı sonrası Instagram hesabından millilere destek paylaşımda bulundu. Dalkılıç yaptığı paylaşımın altına: “Sizin ekranlarda vermenize gerek yok! Biz dünyaya damga vurmasını biliriz! Türk milletine karşı propogandalar bugün yeni olan birşey değil tarih boyu yaşadık, hep yalnızdık...Hasan Tahsin’in Fransa’da barbar Türkler diye karşı propoganda yapan filmi bağırış çağırış durdurmuşluğu var; “ Hayır biz de hepiniz kadar insanız, barbarlıkla gaddarlıkla bizi suçlayamazsınız” diye karşı durmuştur...(Trablusgarb savaşı zamanları) Bugün bu fotoğraftaki duruş o duruştur! Hepinizle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Dalkılıç’ın paylaşımına hayranlarından da destek yorumları geldi. 

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