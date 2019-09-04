Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'e yazdığı şarkının sözleri tepki topladı
Murat Dalkılıç’ın, Hande Erçel’e yazdığı Müjgan şarkısının sözleri ortaya çıktı. Şarkı sözleri Erçel'İ mest ederken duyanların tepkisini çekti.
Ünlü popçu Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'in gamzeleri ve kirpiklerinden esinlenip yazdığı ‘Müjgan’ şarkısıyla Erçel’i mest etti.
Şarkı sözleri ortaya çıkan eserde geçen 'sen insansan diğerleri ne?' ifadesi bazı dinleyenlerin tepkisini topladı. İşte o sözler...
"Yerlere göklere sığdıramaz ki
Bu delinin yüzünü sevdim
Yanağının orta yerindeki gamzesi
Pes muadili yok
Ne esmerler ne kumrallardan sırayı savdım
Yandık ya yandık hey yavrum hey
Sen insansan diğerleri ne?"