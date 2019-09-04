Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'e yazdığı şarkının sözleri tepki topladı

Ünlü popçu Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'in gamzeleri ve kirpiklerinden esinlenip yazdığı ‘Müjgan’ şarkısıyla Erçel’i mest etti.

Şarkı sözleri ortaya çıkan eserde geçen 'sen insansan diğerleri ne?' ifadesi bazı dinleyenlerin tepkisini topladı. İşte o sözler...

"Yerlere göklere sığdıramaz ki

Bu delinin yüzünü sevdim

Yanağının orta yerindeki gamzesi

Pes muadili yok

Ne esmerler ne kumrallardan sırayı savdım

Yandık ya yandık hey yavrum hey

Sen insansan diğerleri ne?"