Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'e yazdığı 'Müjgan' şarkısı nasıl ortaya çıktı?

Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'e 'Müjgan' şarkısını yazmış ve şarkıyı geçtiğimiz günlerde Harbiye'de görücüye çıkarmıştı. Erçel'in de mest olduğu şarkının sözleri ise şöyleydi: "Yerlere göklere sığdıramaz ki bu delinin yüzünü sevdim / Yanağının orta yerindeki gamzesi pes muadili yok / Gözün kirpiğin güzelliğin için böyle bir müjgan yok / Sen insansan diğerleri ne?"

MURAT'IN UYUYAN GÜZELİ

Murat Dalkılıç'ın bu romantik sözleri nasıl kaleme aldığı da ortaya çıktı. Erçel uyurken güzelliğine vurulan popçu, şu itirafı yaptı: "Geçen yıl albüm yapmaya karar verdiğim zaman şarkı yazmak istedim. Ama bir türlü ilham gelmedi. Sonra bir gün yatarken bir baktım, Hande uyuyor. O kadar güzel uyuyor ki gamzeleri falan çıkıyor. Şarkı da o anda çıktı."