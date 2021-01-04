04 Ocak 2021 Pazartesi 00:03 | Son Güncelleme:
Murat Dalkılıç'ın hamlesine Hande Erçel'den cevap gecikmedi!
3 yıllık ilişkilerini sonlandıran Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti magazin dünyasında adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Hande Erçel'i sosyal medya hesabından takipten çıkarmıştı. Dalkılıç'ın bu hamlesine karşı Erçel'den yanıt gecikmedi.
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti ayrılmalarına rağmen hala konuşulmaya devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisi ile son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel ve pop dünyasının sevilen şarkıcılarından Murat Dalkılıç 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.
Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Hande Erçel’i sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Sosyal medyada da gündem olan olay sonrası Erçel’den yanıt gecikmedi. Hande Erçel’de eski sevgilisi Murat Dalkılıç’ı takipten çıkardı. İkili ayrıldıkları zaman arkadaş kalacaklarını söylemişlerdi.