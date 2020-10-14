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14 Ekim 2020 Çarşamba 21:04 | Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç podyuma çıktı

Murat Dalkılıç podyuma çıktı

Dijitalde gerçekleşen Mercedes Benz Fashion Week İstanbul'un ikinci gününde Murat Dalkılıç podyumda podyuma çıktı.

Dijitalde gerçekleşen Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’un ikinci gününde Murat Aytulum, Emre Erdemoğlu, Meltem Özbek, Çiğdem Akın ve Nedo by Nedret Taciroğlu defileleri yapıldı. Popçu Murat Dalkılıç, Emre Erdemoğlu’nun ‘Beni Bağrına Bas’ temalı yeni koleksiyonunda podyuma çıktı. 

Murat Aytulum defilesi Galataport iskelesinde yapıldı. 

Kurgu: Can Yıldız /<a href='#0'> can.yildiz@turkmedya.com.tr</a>

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