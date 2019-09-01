Romantik Murat! Hande aşkı şarkı yazdırdı

Recep ASLAN

Murat Dalkılıç, aşkını mısralara döktü. Ünlü popçu, önceki akşam Poll Production organizasyonuyla düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserinde sahne aldı. Yakında piyasaya sunacağı yeni albümü ‘Afeta’danın heyecanını yaşadığını anlatan Dalkılıç, Türk rap’in başarılı temsilcilerinden Cartel grubunu sahnesinde ağırladı. Keyifli geçen gecede romantik anlarda yaşandı. Dalkılıç, yeni albümünde yer alan ‘Müjgan’ şarkısını Hande Erçel’e yazdığını söyledi. Sanatçı, ‘Müjgan’ı kendisini en önde izlemeye gelen Hande Erçel’in gözlerinin içine bakıp, elini tutarak seslendirdi. Konseri ablasıyla birlikte izleyen Hande Erçel, evlilik sorularına “Evlilik şuanda gündemimizde değil. İşlerimizle ilgileniyoruz“ yanıtın verdi.

İŞİN USTASI GERİ GELDİ

Dalkılıç, konserinin ikinci yarısında Cartel grubunun efsane ismi Erci E. ile düet yaptı. Yeni şarkısını ilk kez söyleyen Erci E., “Bu işin ustası geri geldi” diyerek rap şarkıcılarına atıfta bulundu.