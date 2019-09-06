Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6977
  • 6,289
  • 276.78
  • 100278
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hande zammı

Hande zammı

Hande zammı

Hande Erçel ile olan birlikteliğiyle gündeme gelen popçu Murat Dalkılıç, konser ücretini yükseltti. 70 bin TL alan Dalkılıç, 120 bin TL istiyor. 

Hande Erçel ile geçtiğimiz aylarda ilişkisine ikinci bir şans veren popçu Murat Dalkılıç, bu birlikteliğini kazanca çevirdi. Aşkları başladığı günden beri birçok kez ayrılık haberiyle gündeme gelen ikiliden Dalkılıç, konser ücretine zam yaptı. Son olarak sevgilisi Erçel’in gamzeleri ve kirpiklerinden esinlenip yazdığı ‘Müjgan’ şarkısıyla manşetlere taşınan Dalkılıç, 70 bin TL olan konser fiyatını 120 bine çıkardı. Dalkılıç’ın neredeyse ikiye katlayan konser ücretini duyanlar ‘Hande Erçel aşkı yaradı’ yorumları yapmaktan geri kalmadı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aslı Enver'den tektaş çıkışı! 'Size ne oluyor ki?'
Can Yaman'ın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı
Diriliş'in başrolü Burak Özçivit'in yeni imajı
Bakışları sosyal medyaya damga vurdu
Ebru Şahin'den rekor talep
<p>İlginç olay İspanya´da PortAventura Park´ta bulunan ´Shambhala´ treninde meydana geldi. </p> <

Hız Treninde Düşen Telefonu Havada Yakaladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'den İHA satın alan ülkeye askeri eğitim

100 yıldır meditasyon yapan rahip