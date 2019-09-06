Hande zammı

Hande Erçel ile geçtiğimiz aylarda ilişkisine ikinci bir şans veren popçu Murat Dalkılıç, bu birlikteliğini kazanca çevirdi. Aşkları başladığı günden beri birçok kez ayrılık haberiyle gündeme gelen ikiliden Dalkılıç, konser ücretine zam yaptı. Son olarak sevgilisi Erçel’in gamzeleri ve kirpiklerinden esinlenip yazdığı ‘Müjgan’ şarkısıyla manşetlere taşınan Dalkılıç, 70 bin TL olan konser fiyatını 120 bine çıkardı. Dalkılıç’ın neredeyse ikiye katlayan konser ücretini duyanlar ‘Hande Erçel aşkı yaradı’ yorumları yapmaktan geri kalmadı.