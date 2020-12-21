Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Hande Erçel'i takipten çıkardı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı ve eski sevgilisi Hande Erçel’i takipten çıkardı! 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran çift dostça ayrıldıklarını söylemiş ve arkadaş kalacaklarına dile getirmişlerdi. Ünlü çiftin evlilik kararı aldıkları konuşuluyordu.



DAHA FAZLA DAYANAMADI!

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel arasında yaşanan yeni gelişme takipçilerini şaşırttı. Dalkılıç, daha fazla dayanamadı ve eski sevgilisini takipten çıkardı. Bazıları bunu Hande Erçel’in Kerem Bürsin’le yakınlaşmasından dolayı olduğunu söyledi. Hande Erçel ise Murat Dalkılıç’ı takip etmeye devam ediyor.