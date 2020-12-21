  • $7,665
  • 9,3482
  • 466.91
  • 1396.5
  • Haberler
  • Magazin
  • Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Hande Erçel'i takipten çıkardı
21 Aralık 2020 Pazartesi 11:14 | Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Hande Erçel'i takipten çıkardı

Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Hande Erçel'i takipten çıkardı

Murat Dalkılıç eski sevgilisi Hande Erçel'i takipten çıkardı. Geçtiğimiz aylarda 3 senelik ilişkilerini bitirme kararı alan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti sosyal medyadan hala birbirlerini takip ediyorlardı. Dalkılıç daha fazla dayanamayarak eski kız arkadaşını takip etmeyi bıraktı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı ve eski sevgilisi Hande Erçel’i takipten çıkardı! 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran çift dostça ayrıldıklarını söylemiş ve arkadaş kalacaklarına dile getirmişlerdi. Ünlü çiftin evlilik kararı aldıkları konuşuluyordu.

DAHA FAZLA DAYANAMADI!

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel arasında yaşanan yeni gelişme takipçilerini şaşırttı. Dalkılıç, daha fazla dayanamadı ve eski sevgilisini takipten çıkardı. Bazıları bunu Hande Erçel’in Kerem Bürsin’le yakınlaşmasından dolayı olduğunu söyledi. Hande Erçel ise Murat Dalkılıç’ı takip etmeye devam ediyor.

<p>Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerin

MSB, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

'Sergen Yalçın Fatih Terim'e dönüşüyor'

Buzdolabına sakın koymayın! Bu şekilde tüketilirse hasta ediyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.