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  3. Murat Dalkılıç aşkını haykırdı: Çok seviyorum Hande'yi!

Murat Dalkılıç aşkını haykırdı: Çok seviyorum Hande'yi!

Murat Dalkılıç aşkını haykırdı: Çok seviyorum Hande'yi!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Süper FM'in Instagram hesabından canlı yayınlanan ‘Duygu Atakan'la #EvdenYayındayız'ın ilk konuğu oldu. Dalkılıç, canlı yayında samimi açıklamalarda bulundu.

Duygu Atakan‘ın ‘Karantinada günlerinin nasıl geçtiği‘ sorusuna ünlü popçu, “Sabah uyandığında mutlaka sporumu yapıyorum, kitap okuyorum. Evde 4-5 arkadaşım ve Hande ile kalıyoruz. Dışarından hiç temasta bulunmuyoruz.” yanıtını verdi.

'ÇOK SEVİYORUM HANDE'Yİ'

Yeni albümü Afete ile ilgili de konuşan Murat Dalkılıç, ‘Afeta ve Müjgan‘ şarkısına klip çektiği müjdesini de sevenleriyle paylaştı. Duygu Atakan, Murat Dalkılıç‘ın kendi Instagram sayfasında yaptığı canlı yayınına katılan sevgilisi Hande Erçel ile çok konuşulan görüntüleri ile ilgili, ‘Hande o an spontane mi katıldı? En sevdiği şarkı ‘Son Liman’ olduğu için mi yayına girdi? sorusuna “Beraber kalıyoruz. O şarkıda içinden geldi. Sonra ben de izlediğimde ‘Çok tatlısın’ dedim” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca ünlü popçu, “Çok seviyorum Hande’yi” diyerek bir kez daha ünlü oyuncuya aşkını ilan etti.


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