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14 Ekim 2020 Çarşamba 10:25 | Son Güncelleme:

Murat Ceylan bagaj kazası geçirdi!

Murat Ceylan bagaj kazası geçirdi!

Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Aracının bagajına alışveriş poşetlerini yerleştiren Ceylan, talihsiz bir kaza yaşadı. Sunucu, kafasını bagaj kapağına çarptı.

Sunucu Murat Ceylan, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. AVM’nin valesinden 1 milyon 250 bin TL’lik Porsche marka aracını teslim alan Ceylan, yaptığı alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirdi.

Bu sırada sunucu ufak bir kaza geçirdi, poşetleri yerleştirirken kafasını bagaj kapağına çarptı. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından Ceylan, aracına binip evinin yolunu tuttu.

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