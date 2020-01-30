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  3. Murat Boz'un yıllar önceki hali ortaya çıktı! Sosyal medyayı salladı

Murat Boz'un yıllar önceki hali ortaya çıktı! Sosyal medyayı salladı

Murat Boz'un yıllar önceki hali ortaya çıktı! Sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Murat Boz, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını sosyal medyda hesabından paylaştı. Gençlik pozu çok konuşulan Boz, o dönemki imajını eleştirmeden de geçemedi.

'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Murat Boz, 2001 yılında çekilen vesikalık fotoğrafını "2001... #tbt" notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Boz, annesinin "Kuzum" yorumuna, "Anacığım bu vesikalıktan sonra evlatlıktan reddetmediğin için ne desem az. Anacığım benim..." yanıtını verdi. Şarkıcının annesi Nedret Boz ise "Allah nazarlardan korusun" ifadelerini kullandı.

Hadise'nin de yorum yapmaktan geri kalmadığı paylaşım, kısa sürede 200 binin üzerinde beğeni ve birçok yorum aldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

- "Cidden buna gerek var mıydı?"

- "Yerli Ricky Martin"

- "Murat Mengüç"

- "Saçlara bittim"


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