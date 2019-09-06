Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6989
  • 6,2916
  • 276.78
  • 100278
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver'den tektaş çıkışı! 'Size ne oluyor ki?'

Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver'den tektaş çıkışı! 'Size ne oluyor ki?'

Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver'den tektaş çıkışı! 'Size ne oluyor ki"'

Murat Boz ve Aslı Enver çifti önceki akşam Harbiye Açıkhava'da Oğuzhan Koç konserine geldi. Enver, Murat Boz'un kendisine tektaş aldığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Aslı Enver’in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf olay olmuş ve çok konuşulmuştu. Konser öncesi gazetecilerle kısa sohbet eden ikili "Biz Oğuzhan Koç hayranıyız ve şarkılarını bağıra bağıra söylemek için bugün buraya geldik" dedi. Sosyal medyada tektaş taktığı yönünde çıkan haberlere yanıt veren Aslı Enver, "Öyle bir şey yok, görüyorsunuz. Nereden çıktı bu anlamadım vallahi" dedi.

GAZETECİLERE TEKTAŞ ÇIKIŞI!

Gazetecilerin "Tektaş yüzük ne zaman gelir?" sorusuna Murat Boz sessiz kalırken Aslı Enver "Tektaşı ben bile sormuyorum, size ne oluyor ki?" diyerek tepki verdi. Aslı Enver ve Murat Boz konser boyunca romantik dakikalar geçirdi.

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aslı Enver'den tektaş çıkışı! 'Size ne oluyor ki?'
Can Yaman'ın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı
Diriliş'in başrolü Burak Özçivit'in yeni imajı
Bakışları sosyal medyaya damga vurdu
Ebru Şahin'den rekor talep
<p>Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü’ne hakim bir tepe üzerinde yaptırılan, süslemeleriyle v

Tarihi Kalede Bulunan Odanın Sırrı Çözülemiyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bakanlık duyurdu! Ortak uçuş gerçekleşti

Japonya'da tren kazası: 30 yaralı