Aslı Enver kadınlara sırrını verdi! 'Sıkı durun'
Ünlü oyuncu Aslı Enver, DeFacto´nun denim reklam kampanyası için bir kez daha kamera karşısına geçti. Enver, hayranlarına sıkı durmanın sırrını verdi.
Hazır giyim markası DeFacto´nun sevilen reklam yüzü Aslı Enver, yeni sezon Jean Koleksiyonu reklam filminde rol aldı. Gülümsemesi ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Enver, hayranlarına sıkı durmanın sırrını verdi. Kombinlerin vazgeçilmez parçası jean´ler için rol alan Enver, kadınlara `Sıkı durun´ dedi.
Sette enerjisi ile neşe saçan Enver´e reklam filminde dört kadın eşlik etti
4 Ekim akşamı itibari ile dijitalde yayınlanan filminde Enver, izleyenlerden tam not aldı. (DHA)