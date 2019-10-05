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  3. Aslı Enver kadınlara sırrını verdi! 'Sıkı durun'

Aslı Enver kadınlara sırrını verdi! 'Sıkı durun'

Aslı Enver kadınlara sırrını verdi! 'Sıkı durun'

Ünlü oyuncu Aslı Enver, DeFacto´nun denim reklam kampanyası için bir kez daha kamera karşısına geçti. Enver, hayranlarına sıkı durmanın sırrını verdi.

Hazır giyim markası DeFacto´nun sevilen reklam yüzü Aslı Enver, yeni sezon Jean Koleksiyonu reklam filminde rol aldı. Gülümsemesi ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Enver, hayranlarına sıkı durmanın sırrını verdi. Kombinlerin vazgeçilmez parçası jean´ler için rol alan Enver, kadınlara `Sıkı durun´ dedi.

Sette enerjisi ile neşe saçan Enver´e reklam filminde dört kadın eşlik etti

4 Ekim akşamı itibari ile dijitalde yayınlanan filminde Enver, izleyenlerden tam not aldı.  (DHA)

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