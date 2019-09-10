Murat Boz'un meydan okumasına Seda Sayan'dan yanıt: Seni o koltuğa gömeceğim

O Ses Türkiye adlı ses yarışmasının yeni sezonu için nefesler tutulmuşken jürilerden Murat Boz, program başlamadan önce esprili bir paylaşıma imza atmıştı. Bu seneki performansından oldukça emin olan şarkıcı, Instagram hesabından rakiplerine şu sözlerle meydan okumuştu: "Yeni sezon hazırlıklarımız başladı. Jüri arkadaşlarımın ikincilik için verecekleri amansız mücadeleyi izlemek keyifli olacak. @osesturkiye @sedasayan @beyazitozturk26 @hadise #birincibelliikincikim #yenisezon #osestürkiye"

SEDA SAYAN'DAN KARŞILIK GECİKMEDİ

Bu iddialı çıkışın altında kalmayan Seda Sayan, Murat Boz'a meydan okudu. Sayan, sosyal medya hesabından "Sevgili Murat Boz, sana meydan okuyorum. Seni bu sezon o kırmızı koltuğa gömeceğim oğlum. Konuşamayacaksın" dedi.