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  3. Murat Boz'un fit vücuduyla paylaştığı fotoğraf herkesi şoke etti!

Murat Boz'un fit vücuduyla paylaştığı fotoğraf herkesi şoke etti!

Murat Boz'un fit vücuduyla paylaştığı fotoğraf herkesi şoke etti!

Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabı üzerinden sporcu atleti giydiği bir fotoğraf paylaştı. Murat Boz, fit vücuduyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Murat Boz, sporcu atleti giydiği bir fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Yakışıklı şarkıcının fit vücudu dikkatlerden kaçmadı. Boz'un fotoğrafına kısa sürede 100 binden fazla beğeni geldi.

Daha önceki yıllarda teknede çekilen göbekli fotoğraflarıyla uzun süre gündemde kalan Murat Boz, bu sefer fit vücuduyla çok konuşulacağa benziyor.

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