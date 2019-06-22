Murat Boz'un fit vücuduyla paylaştığı fotoğraf herkesi şoke etti!

Murat Boz, sporcu atleti giydiği bir fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Yakışıklı şarkıcının fit vücudu dikkatlerden kaçmadı. Boz'un fotoğrafına kısa sürede 100 binden fazla beğeni geldi.

Daha önceki yıllarda teknede çekilen göbekli fotoğraflarıyla uzun süre gündemde kalan Murat Boz, bu sefer fit vücuduyla çok konuşulacağa benziyor.