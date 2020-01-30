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  3. Murat Boz'un annesinden korkutan haber! Havada panik anları

Murat Boz'un annesinden korkutan haber! Havada panik anları

Murat Boz'un annesinden korkutan haber! Havada panik anları

Geçen hafta konser vermek için Amsterdam'a giden Murat Boz'a, annesi Nedret Boz ve abisi Ali Boz da eşlik etmişti.

Dönüş uçağında anne Nedret Boz'un kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Nedret Boz, uçak İstanbul'a iner inmez özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Ali Boz, annesinin sağlık durumunu canlı yayında anlattı:

"Havada olduğumuz için yapacak bir şey de yoktu. Bayağı bir tedirgin olduk. Direkt hastaneye gittik. Tetkikler yapıldı. Bir de gribal enfeksiyon vardı. 3,5 saatlik yolun yorgunluğu ile birleşince böyle bir sıkıntı yaşadık. Şuan çok şükür hiçbir şeyi yok."


Murat Boz'un annesinden korkutan haber!
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