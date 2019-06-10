  • $5,8568
  • 6,6181
  • 249.871
  • 93.303
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Haziran 2019 Pazartesi 10:05 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:17

Murat Boz'un 200 liranın para üstünü geri istemesi vale çalışanlarını şaşırttı

Murat Boz'un 200 liranın para üstünü geri istemesi vale çalışanlarını şaşırttı

Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu sevgilisi Aslı Enver kısa bir yaz tatilinin ardından önceki akşam İstanbul'da görüntülendi. Boz, 200 liran para üstünü geri istemesi vale çalışanlarını şaşırttı.

Yakın arkadaşları Eser Yenenler’in düğünü için yaklaşık 3 saat alışveriş yapan ikili çıkışta kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Minik bir tatil yaptıklarını belirten çift, "Her şey güzel gidiyor, güzel bir tatil yaptık. Eser’in düğünü için buraya geldik ve alışveriş yaptık" dedi.

Muhabirlerin, “Set ortamını özlediniz mi?” sorusuna Enver gülerek, “Güzel bir ortamımız vardı ama açıkçası özlemedim. Çok yoğun çalıştık onun için şu an dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çift Bodrum’da tekne kazası geçiren magazin gazetecileri için çok üzgün olduklarını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletmeyi ihmal etmediler.
Lüks araçlarınan binen çift araçlarını teslim eden vale çalışanına 200 lira vererek alışveriş merkezinden ayrıldı. Fakat Murat Boz gazetecilerin oradan ayrıldığını öğrendikten sonra alışveriş merkezinin vale şirketini arayarak verdiği 200 liranın para üstünü yani 170 lirayı geri istemesi vale çalışanlarını şaşırttı.

Murat Boz’un para üstü için geri dönemeyeceğini daha sonra tekrar gelip alacağını söylediği öğrenildi.

(Habertürk)

Türkler Galibiyeti Champs-Elysees’de Kutladı

<p>2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı 2-0 mağlu

Türkler Galibiyeti Champs-Elysees’de Kutladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye en az 269 TL zam yapılacak

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.