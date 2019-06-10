Murat Boz'un 200 liranın para üstünü geri istemesi vale çalışanlarını şaşırttı

Yakın arkadaşları Eser Yenenler’in düğünü için yaklaşık 3 saat alışveriş yapan ikili çıkışta kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Minik bir tatil yaptıklarını belirten çift, "Her şey güzel gidiyor, güzel bir tatil yaptık. Eser’in düğünü için buraya geldik ve alışveriş yaptık" dedi.

Muhabirlerin, “Set ortamını özlediniz mi?” sorusuna Enver gülerek, “Güzel bir ortamımız vardı ama açıkçası özlemedim. Çok yoğun çalıştık onun için şu an dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çift Bodrum’da tekne kazası geçiren magazin gazetecileri için çok üzgün olduklarını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletmeyi ihmal etmediler.

Lüks araçlarınan binen çift araçlarını teslim eden vale çalışanına 200 lira vererek alışveriş merkezinden ayrıldı. Fakat Murat Boz gazetecilerin oradan ayrıldığını öğrendikten sonra alışveriş merkezinin vale şirketini arayarak verdiği 200 liranın para üstünü yani 170 lirayı geri istemesi vale çalışanlarını şaşırttı.

Murat Boz’un para üstü için geri dönemeyeceğini daha sonra tekrar gelip alacağını söylediği öğrenildi.

(Habertürk)