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  3. Murat Boz'dan Sezen Aksu müjdesi

Murat Boz'dan Sezen Aksu müjdesi

Murat Boz'dan Sezen Aksu müjdesi

Acun Ilıcalı, Murat Boz, Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç önceki akşam Akatlar’daki bir mekanda buluştu.

Yaklaşık iki saat mekanda vakit geçiren ekip, mekan çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Acun Ilıcalı ve Murat Boz, "O Ses Türkiye" programının yeni sezon çekimlerine başladıklarını söyledi.

'İSTEMEDİM AMA İSTEYECEĞİM'

Yeni albümü için çalışmalara başlayan Murat Boz’a, Sezen Aksu’dan şarkı istediği iddiası da soruldu. Ünlü şarkıcı, "Sezen Hanım’dan henüz şarkı istemedim. Ama bir şarkısını okumak isterim, yanına giderek şarkı isteyeceğim" dedi.

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