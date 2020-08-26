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  3. Murat Boz'dan Melis İşiten açıklaması: Böyle mutluyum!
26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:56 | Son Güncelleme:

Murat Boz'dan Melis İşiten açıklaması: Böyle mutluyum!

Murat Boz'dan Melis İşiten açıklaması: Böyle mutluyum!

Ünlü şarkıcı Murat Boz, önceki gün Çeşme'de bir mekanda objektiflere yansıdı. Boz, özel hayatıyla ilgili sorulara içtenlikle yanıt verdi.

Murat Boz şimdilerde Çeşme tatiline devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre; önceki gün görüntülenen şarkıcı, “Eylül ayı geldi, çalışma ayı. Son tatilleri yapıyoruz artık” dedi. Boz’a aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltildi. Adı, Instagram fotoğrafını beğendiği Melis İşiten’le anılan ünlü şarkıcı, kalbinin boş olduğunu söyledi:

“Uzunca bir süredir hayatımda kimse yok. Böyle mutluyum, şu an sadece işimle alakalıyım. Bu tür şeylerin yazılıp çizilmesini de anormal karşılamıyorum. Ama hayatımda biri olursa, bunu size söylerim.”

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