Murat Boz'dan Melis İşiten açıklaması: Böyle mutluyum!

Murat Boz şimdilerde Çeşme tatiline devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre; önceki gün görüntülenen şarkıcı, “Eylül ayı geldi, çalışma ayı. Son tatilleri yapıyoruz artık” dedi. Boz’a aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltildi. Adı, Instagram fotoğrafını beğendiği Melis İşiten’le anılan ünlü şarkıcı, kalbinin boş olduğunu söyledi:

“Uzunca bir süredir hayatımda kimse yok. Böyle mutluyum, şu an sadece işimle alakalıyım. Bu tür şeylerin yazılıp çizilmesini de anormal karşılamıyorum. Ama hayatımda biri olursa, bunu size söylerim.”