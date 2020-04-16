Murat Boz'dan kas şov!

Sporuna ara vermeyerek formuna dikkat eden isimlerden biri de şarkıcı Murat Boz oldu. Boz, evde spor yaptığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Spor sonrası son halini takipçilerinin beğenisine sunan Boz, kaslı haliyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü popçunun fotoğrafı "Murat Boz kas şov yapıyor!" dedirtti.