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  3. Murat Boz'dan kas şov!

Murat Boz'dan kas şov!

Murat Boz'dan kas şov!

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini evlerinde karantinaya alan ünlüler, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Kimi mutfaktan çıkmazken, kimi de sporu eve taşıdı...

Sporuna ara vermeyerek formuna dikkat eden isimlerden biri de şarkıcı Murat Boz oldu. Boz, evde spor yaptığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Spor sonrası son halini takipçilerinin beğenisine sunan Boz, kaslı haliyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü popçunun fotoğrafı "Murat Boz kas şov yapıyor!" dedirtti.


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