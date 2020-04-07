Murat Boz'dan hasret dolu paylaşım

Ev karantinası günlerinde aile fertlerine duyduğu hasreti yaptığı paylaşımla gözler önüne seren başarılı şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Bir hasret #tbt' si (sene 2018)… Halalarım, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, annem, babam, abim… Nesiller yan yana… Çok kıymetli.. O anların daha da kıymetli olduğunu fark ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz için hasretlerin sağlıkla, sıhhatle, bir an önce sona ermesini diliyorum. Hayırlı Kandiller…”