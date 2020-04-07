Murat Boz'dan hasret dolu paylaşım
Ünlü şarkıcı Murat Boz, karantina sürecini evde geçirmeye devam ediyor. Ev hallerini sosyal medya hesabından paylaşan Boz, son olarak hasret dolu bir kandil mesajı paylaştı.
Ev karantinası günlerinde aile fertlerine duyduğu hasreti yaptığı paylaşımla gözler önüne seren başarılı şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
“Bir hasret #tbt' si (sene 2018)… Halalarım, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, annem, babam, abim… Nesiller yan yana… Çok kıymetli.. O anların daha da kıymetli olduğunu fark ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz için hasretlerin sağlıkla, sıhhatle, bir an önce sona ermesini diliyorum. Hayırlı Kandiller…”