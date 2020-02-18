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  3. Murat Boz'dan flaş yorum! Aslı Enver defterini kapattı mı?

Murat Boz'dan flaş yorum! Aslı Enver defterini kapattı mı?

Murat Boz'dan flaş yorum! Aslı Enver defterini kapattı mı"

Şarkıcı Murat Boz, "O Ses Türkiye" final programı çıkışında objektiflere yansıdı.

UçanKuş TV muhabirlerine özel konuşan Boz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yarışmada birinciliği Seda Sayan'a kaptıran şarkıcı, “Çok yorgunum arkadaşlar. Seda Sayan’ı tebrik ederim. Burukluk yok tabi kii. Şampiyon, hepimizin şampiyonu." dedi.

'KONUŞMADIĞIMI SÖYLEMİŞTİM'

Öte yandan Murat Boz, Aslı Enver ile ilgili sorulara, "Aslı ile ilgili konuşmuyorum. Daha önce de konuşmadığımı söylemiştim. Yine kendimi tekrarlamayayım” ifadelerini kullandı. Şarkıcının Enver ile ilgili soruları bu şekilde kestirip atması, 'Aslı Enver defterini kapattı mı?' sorularını akıllara getirdi.


Murat Boz, Aslı Enver defterini kapattı mı?
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