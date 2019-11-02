Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'den manidar paylaşım!

Murat Boz ile Aslı Enver'in, 2015 yılında başlayan ilişkilerine geçen hafta nokta koydukları iddia edildi. Bu iddialar karşısında sessizliklerini koruyan çiftten Enver, son olarak haberleri doğrular nitelikte bir paylaşımda bulundu.

'EN İYİ AŞK KENDİNİ SEVMEKTİR'

Instagram hesabının hikaye bölümünden bir fotoğraf paylaşan Aslı Enver, giydiği sweatshirtün üzerindeki ingilizce 'En iyi aşk kendini sevmektir' notuyla eski aşkına imalı bir göndermede bulundu. Enver'in bu paylaşımı sosyal medyada oldukça konuşuldu.