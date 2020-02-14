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  3. Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver Hadise'yi sildi!

Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver Hadise'yi sildi!

Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver Hadise'yi sildi!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver, sosyal medya hesabında temizliğe gitti. Ünlü oyuncunun sildiği bir isim özellikle dikkat çekti.

Babil dizisiyle ekranlara dönen Aslı Enver, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce bir dargın bir barışık aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz ile yollarını tamamen ayıran ve 4 aydır hiçbir şekilde görüşmediğini itiraf eden Enver, son olarak Instagram hesabında bahar temizliğine gitti. 

HADİSE'Yİ SİLDİ!

Güzel oyuncu, 200’e yakın ismi arkadaş listesinden çıkardı. Aslı’nın özellikle Hadise'yi de silmesi dikkat çekti. Enver'in eski aşkı Murat Boz ile Hadise'nin adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmış, taraflar iddiaları yalanlamıştı.


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