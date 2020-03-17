Murat Boz'dan akılalmaz çağrı! Bakanlığın uyarılarını hiçe saydı, herkesi sokağa çağırdı

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp, neredeyse tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüsü, Türkiye'de görüldükten sonra önlemler arttırıldı. Milyonlarca insan sokağa çıkma konusunda tereddüt ederken ve bakanlık 'zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' çağrısı yaparken Murat Boz'dan şaşırtan bir çıkış geldi.

'DIŞARI ÇIKIN'

Instagram hesabından bugün canlı yayın yapan ünlü şarkıcı, "Zor günlerden geçiyor olabiliriz ama kendimizi de eve hapsetmek olmamalı durumumuz. Dışarı çıkıp biraz dolaşmak temiz hava almak iyi gelir. Bugün ben de dışarı çıktım ve sporumu açık havada yapacağım. Hepinize de tavsiye ederim hava bugün İstanbul'da güzel, güneşli. Tavsiyem çıkın evde durmayın, açık havada oksijeninizi alın, sporunuzu yapın. Moral bozmaya gerek yok, bu zor günleri de milletçe ulusça atlatacağımıza olan inancım çok yüksek." dedi. Boz'un bu çağrısı karşısında şoke olan hayranları, popçuya tepki yağdırdı.