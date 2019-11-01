Murat Boz ve Aslı Enver'in tek şansı evlilik!

Barış Kocaoğlu'nun yazısının o bölümü şöyle:

Sanat camiası yine ayrılıklardan geçilmiyor. Ayrılıkların en önemli sebebi ise uzun yıllar süren ilişkilerde bir tarafın evlenmek isteyip, diğer tarafın evlilikten kaçması. Ya da evlilik korkusu diyelim. Evlilikten kaçan taraf da çoğu zaman erkekler. Son dönemde Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç ayrılığının da bu yüzden bittiği konuşuluyor. Oğuzhan evlilik tarihini uzatınca Yağmur ilişkiyi sonlandırmış.

Diğer bir ayrılık haberi de Murat Boz ve Aslı Enver cephesinden geldi. Aynı durum onların ilişkisinde de geçerli. Aslı bu ilişkiye evlilik olacak diye bir şans vermişti. Baktı ki Murat Boz kaçıyor onlarında ilişkisi sonlandı. Artık bu çiftlerin tek şansı evlilik... Kızlar bir şans daha vermez evlilik olmadan. Bekar popçularımız bakalım hangi yolu seçecek? Yakın zamanda göreceğiz...

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