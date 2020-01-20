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  3. Murat Boz ve Aslı Enver barıştı mı? O paylaşım ortaya çıkardı!

Murat Boz ve Aslı Enver barıştı mı? O paylaşım ortaya çıkardı!

Murat Boz ve Aslı Enver barıştı mı" O paylaşım ortaya çıkardı!

Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren ünlü çift Murat Boz ve Aslı Enver’in yeniden barıştığı iddia edildi.

Geçen ay Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izlemeye gittikleri konuşulan ikiliden bu kez Boz’un Instagram’dan paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı. Ünlü popçunun yayınladığı fotoğrafta arkada görünen yastığın Aslı Enver’in evindeki yastık olduğu iddia edildi. Boz, barışma sorularına “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” diyerek iddiaları cevapsız bırakmıştı.


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