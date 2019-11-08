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  3. Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığının perde arkasını Acun Ilıcalı anlattı!

Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığının perde arkasını Acun Ilıcalı anlattı!

Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığının perde arkasını Acun Ilıcalı anlattı!

Acun Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında Murat Boz-Aslı Enver ayrılığı hakkında konuştu. Ilıcalı'nın 'Zorladılar, denediler ' sözleri dikkat çekti.

2,5 yıllık ilişkilerine son verdikleri konuşulan ancak herhangi bir açıklama yapmayan Murat Boz ve Aslı Enver arasında yaşananları Acun Ilıcalı anlattı. Ilıcalı, durumu şöyle özetledi: "Ben hayatta kimsenin küs kalmasını istemem. Herhalde şimdiye kadar 150 kişiyi barıştırmış olduğum vardır, ama ilişki olarak düşünmeyin. Barıştırmak için elimden geleni yaparım. Onlarla ilgili durum şu; çok güzel bir ikili.

'ZORLADILAR, DENEDİLER'

Bir ilişkiyi zorladılar, denediler. İki iyi insan anlaşamayabilir. Olabiliyor işte böyle şeyler. Ayrılınca 'Allah cezasını versin' deyip iki ay sonra pişman olabilirsin" dedi.


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