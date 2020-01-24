Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9384
  • 6,5595
  • 296.948
  • 123501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığa yine dayanamadı! Barışı böyle ilan ettiler

Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığa yine dayanamadı! Barışı böyle ilan ettiler

Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığa yine dayanamadı! Barışı böyle ilan ettiler

Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Murat Boz ve Aslı Enver, geçen Ekim ayında yollarını ayırmıştı. Bir süredir barıştıkları iddia edilen çiftten flaş bir hamle geldi.

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Murat Boz ve Aslı Enver ilişkisinde sular durulmuyor. Birkaç kez ayrılan, ancak ayrılığa dayanamayıp yeniden bir araya gelen çift arasında yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir barıştıkları konuşulan Boz ve Enver'den iddiaları güçlendiren bir hamle geldi. 

O FOTOĞRAF ARŞİVDEN ÇIKTI!

Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver ile çekildiği siyah beyaz bir fotoğrafı 29 Temmuz 2019 tarihinde Instagram hesabından paylaşmıştı. Boz, Enver ile ayrılığı sonrası fotoğrafı Instagram’da arşivine almıştı. Son olarak şarkıcı, arşivdeki o fotoğrafı yeniden sosyal medya hesabı Instagram’da akışa aldı. Çiftin barıştıkları da böylece ortaya çıkmış oldu.


Farah Zeynep Abdullah bu kez son noktayı koydu!
Alina Boz'un evlilik açıklaması ilişkide kriz mi yarattı?
Kuruluş Osman'dan bir rekor daha!
Şeyma Subaşı masraflara yetişemeyince kapattı
Miray Daner suskunluğunu bozdu!
<p>Ordu´nun Kabadüz ilçesinde bir ağacın gövdesinden 17 ağaç yetişti. İlçeye bağlı Çambaşı Yaylası,

Ordu´da Bir Ağaç, Gövdesinde 17 Ağaç Büyüttü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak

Çin'den son dakika koronavirüs salgını açıklaması