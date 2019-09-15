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  3. Murat Boz pişmanlığını açıkladı: Buluşmak için sözleştiler

Murat Boz pişmanlığını açıkladı: Buluşmak için sözleştiler

Murat Boz pişmanlığını açıkladı: Buluşmak için sözleştiler

Şarkıcı Murat Boz, Sezen Aksu pişmanlığını dile getirdi. Yeni albüm hazırlığındaki Murat Boz, bu zamana kadar Sezen Aksu’dan şarkı almadığı için pişman olduğunu söyleyerek albümü için Aksu’dan da şarkı istedi.

Yeni albüm hazırlığında olan şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu’dan şarkı istedi. Bugüne kadar Sezen Aksu’dan hiç şarkı almadığı için pişman olduğunu dile getirdiği konuşulan Murat Boz’un önümüzdeki haftalarda Sezen Aksu’yla stüdyoda buluşacağı belirtildi.

Son olarak Aşk Bu isimli tekli çalışmasını sevenlerine sunan Murat Boz’un, Sezen Aksu pişmanlığının ardından hazırlayacağı yeni albümü, hayranları tarafından merakla beklenmeye başladı.

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Murat Boz pişmanlığını açıkladı: Buluşmak için sözleştiler
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