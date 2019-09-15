Murat Boz pişmanlığını açıkladı: Buluşmak için sözleştiler

Yeni albüm hazırlığında olan şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu’dan şarkı istedi. Bugüne kadar Sezen Aksu’dan hiç şarkı almadığı için pişman olduğunu dile getirdiği konuşulan Murat Boz’un önümüzdeki haftalarda Sezen Aksu’yla stüdyoda buluşacağı belirtildi.

Son olarak Aşk Bu isimli tekli çalışmasını sevenlerine sunan Murat Boz’un, Sezen Aksu pişmanlığının ardından hazırlayacağı yeni albümü, hayranları tarafından merakla beklenmeye başladı.