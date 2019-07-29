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  3. Murat Boz sevgilisi Aslı Enver ile olan fotoğrafını paylaştı... Takipçileri hayran kaldı

Murat Boz sevgilisi Aslı Enver ile olan fotoğrafını paylaştı... Takipçileri hayran kaldı

Murat Boz sevgilisi Aslı Enver ile olan fotoğrafını paylaştı... Takipçileri hayran kaldı

Ünlü şarkıcı Murat Boz Instagram hesabı üzerinden sevgilisi Aslı Enver ile fotoğraf paylaştı. Takipçilerinden bazıları fotoğrafın altına ‘Evlenin artık!’ yorumunda bulundu.

Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver ile oldukları fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı. Yakışıklı şarkıcı fotoğrafn açıklamasına: “En güzel derinlik…” yazdı.

Bazı takipçileri Boz’un fotoğrafının altına: “En güzel çift, evlenin artık” yorumlarında bulundu.

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