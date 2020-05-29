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  3. Murat Boz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu? Kafaları karıştıran paylaşım!
29 Mayıs 2020 Cuma 10:20 | Son Güncelleme:

Murat Boz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu? Kafaları karıştıran paylaşım!

Murat Boz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu" Kafaları karıştıran paylaşım!

O Ses Türkiye yarışmasının başından beri jüri koltuğunda oturan Murat Boz'un son paylaşımı kafaları karıştırdı. Yeni sezonda jüri değişikliği yaşanacağı ortaya çıktıktan sonra Boz, hayranlarını korkuttu.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı, jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın oturduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının yeni sezonu ile ilgili Acun Ilıcalı çarpıcı açıklamalar yaptı.

JÜRİDE DEĞİŞİKLİK YAŞANACAK

Acun Ilıcalı; Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'dan oluşan 'O Ses Türkiye' jürisinde bu yıl değişiklik olacağını şu sözlerle duyurdu:

"Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" diyen Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' çekimlerinin de eylül ayında başlayacağını söyledi.

Corona virüs nedeniyle programda değişiklikler yaşanabileceğini de söyleyen Ilıcalı, "Olan şartlar ne ise ona göre yapacağız. Belki seyircisiz olabilir, çözümünü buluruz. Hiç yapmamamız gerekiyorsa da, yapmayız" dedi.

MURAT BOZ MU VEDA EDECEK?

Acun Ilıcalı’nın "O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacak" açıklamasından sonra Murat Boz bir paylaşımı yaptı. Murat Boz'un bu paylaşımı, "O Ses Türkiye’den ayrılan isim Murat Boz mu?" sorusunu akıllara getirdi.


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