Murat Boz mutfağa girdi, lahmacun yaptı
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden karantinada olan ünlülerden Murat Boz, mutfağa girdi. Ünlü popçu, lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Murat Boz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına evde kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı. Bütün vaktini evde geçiren Boz, karantina sürecini fırsat bilerek mutfağa girdi.
Boz, hamur açıp, lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.