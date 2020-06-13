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  3. Murat Boz 'merak etmenizi anlıyorum' dedi, aşk hayatını anlattı!
13 Haziran 2020 Cumartesi 17:57 | Son Güncelleme:

Murat Boz 'merak etmenizi anlıyorum' dedi, aşk hayatını anlattı!

Murat Boz 'merak etmenizi anlıyorum' dedi, aşk hayatını anlattı!

Ünlü popçu Murat Boz, '2. Sayfa'ya samimi açıklamalarda bulundu. Karantina dönemini nasıl geçirdiğini, bu süreçte neler yaptığını ve aşk hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Corona virüs nedeniyle bir süredir evden çıkmayan Murat Boz, evinin kapılarını '2. Sayfa'ya açtı. Karantina dönemiyle ilgili, "En büyük çıkarımım zaman oldu" diyen Murat Boz, "Sevdiklerimizle daha çok vakit geçirmek lazım, bunları öğrendik. Hayatta en önemli şey aile" dedi.

Murat Boz, evde neler yaptığını şu sözlerle anlattı:

"Uzak olduğum bir şey değil evde yaşamak. Evcimen bir insanım. En göze çarpan yeteneğim hamur işleri oldu. Lahmacun yaptım, daha sonra katmer yaptım."

'HAYATIMDA KİMSE YOK'

Özel hayatıyla ilgili sorular üzerine, Murat Boz öyle yanıt verdi:

Merak etmenizi çok iyi anlıyorum. Hayatımda kimse yok. Olursa zaten bilirsiniz, açıklarım.

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