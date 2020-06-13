Murat Boz kaç yaşında, aslen nereli? Murat Boz'un Kalben isimli yeni şarkısı nasıl?

Murat Boz’un kaç yaşında olduğu özellikle genç bir görünüme sahip olması dolayısıyla merak edilen konular arasında yer alıyor. Sevilen sanatçı, Kanal D ekranlarında hafta sonları yayınlanan magazin programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’nın sorularını yanıtlıyor. Hayranlarına özel, kendisiyle ilgili merak edilenleri açıklayan Murat Boz program boyunca gündemde konuşulmaya başladı. Murat Boz Kalben şarkısı için dinleme linki ve sanatçının hayatına dair merak edilenler haberimizde…

MURAT BOZ – KALBEN DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

MURAT BOZ KAÇ YAŞINDA?

Murat Boz, 7 Mart 1980 tarihinde Zonguldak Ereğli'de doğmuştur. İlkokul ve liseyi Karadeniz Ereğli'de tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşmiş ve 1999 yılında da İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni kazanmıştır.

Mezuniyetinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam etmiştir.

2000’li yılların başında vokalistlikten para kazanmaya başlayan Murat Boz, ilk olarak Emel Müftüoğlu’nun vokalisti olarak çalışmıştır. Daha sonra Burcu Güneş, Demet Sağıroğlu, Grup Hepsi, Hande Yener, Nazan Öncel, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer ve Tarkan dahil olmak üzere birçok şarkıcıya konserleri ile stüdyo albümü kayıtlarında vokalist olarak yer almıştır.

Nil Karaibrahimgil tarafından yazılıp bestelenen “Aşkı Bulamam Ben” şarkısı Temmuz 2006’da single olarak yayınlanan Murat Boz, müzik kariyerinin ilk çıkışını da böylece yapmıştır. Ünlü şarkıcı, 2007 yılında Altın Kelebek Ödülleri’nden, İstanbul FM Altın Ödülleri’nden ve Kral TV Video Müzik Ödülleri’nden En İyi Çıkış Yapan Sanatçı kategorisinde ödül almıştır.

2008'de ilk stüdyo albümü Maximum’u satışa sunmuş ve pek çok ödül kazanmıştır. Ardından Şans (2009), Aşklarım Büyük Benden (2011) ve Janti (2016) albümleriyle kariyerindeki tırmanışına devam etmiştir. Bu albümlerde yer alan “Maximum”, “Uçurum”, “Para Yok”, “Özledim”, “Sallana Sallana” ve “Adını Bilen Yazsın” şarkıları Türkiye Resmî Listesi’nde ilk beş başarısı gösterirken “Geri Dönüş Olsa”, “Kalamam Arkadaş” ve “Janti” ise zirveye yerleşmiştir. 2014’ten itibaren oyunculuk kariyerine de odaklanan Murat boz; Hadi İnşallah, Kardeşim Benim, Dönerse Senindir ve Öldür Beni Sevgilim filmlerinde başrol oynayarak bu konuda da ne kadar yetenekli olduğunu göstermiştir.

MURAT BOZ’UN ALBÜMLERİ

Murat Boz'un severek dinlenilen ve büyük çıkış yapan albümleri şu şekilde;

-Maximum (2007)

-Şans (2009)

-Aşklarım Büyük Benden (2011)

-Janti (2016)

MURAT BOZ’UN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Jet Sosyete

2018 – Öldür Beni Sevgilim

2017 – Kardeşim Benim 2

2016 – Kardeşim Benim

2016 – Dönerse Senindir

2014 – Hadi İnşallah

TV PROGRAMLARI

2011-2019 – O Ses Türkiye

2014 – Yetenek Sizsiniz Türkiye