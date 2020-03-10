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  3. Murat Boz, Deren Talu ile aşk iddialarına son noktayı sert koydu!

Murat Boz, Deren Talu ile aşk iddialarına son noktayı sert koydu!

Murat Boz, Deren Talu ile aşk iddialarına son noktayı sert koydu!

Ünlü popçu Murat Boz, Maslak'ta özel bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Boz, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Murat Boz'a ilk olarak eski sevgilisi Aslı Enver'i ve Uraz Kaygılaroğlu'nu takipten çıkartması soruldu. Boz, konu ile ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ile aşk yaşadıkları yönünde çıkan haberleri daha önce yalanlayan ve açık kapı bıraktığı iddia edilen yakışıklı şarkıcı, bu kez net konuştu.

'BİR İLİŞKİMİZ YOK'

Bir ilişkimiz yok diyen Boz, “Açık kapı falan bırakılmadı. Öyle bir ilişkimiz yok. Karşı taraf zor durumda kalıyor. Bir ilişkimiz yok. O gün daha önce söylediğim gibi karşılaştık o kadar” dedi.

ASLI VE URAZ'I TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu'nun yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Murat Boz, hem eski sevgilisini hem de Uraz Kaygılaroğlu'nu takipten çıkarmıştı.

Muhabirler, Uraz Kaygılaroğlu’nu sosyal medyadan takipten çıkarmasını sorunca Boz, “O konu ile ilgili konuşmuyorum” diyerek aracına bindi. Ünlü şarkıcının umursamazlığı ise dikkatlerden kaçmadı.


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