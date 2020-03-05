Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0995
  • 6,7967
  • 321.789
  • 112492
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Murat Boz, Deren Talu hakkında sessizliğini bozdu!

Murat Boz, Deren Talu hakkında sessizliğini bozdu!

Murat Boz, Deren Talu hakkında sessizliğini bozdu!

Aslı Enver ile uzatmalı aşkı sona eren Murat Boz'un, Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Boz'dan aşk iddialarına yanıt geldi.

Şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver’den 3.5 ay önce ayrılan Murat Boz'un, son olarak Kerim Sabancı ile aşk yaşayan Deren Talu ile mimar Efe Kesgün'ün doğum günü partisinde yakınlaştığı ileri sürülmüştü.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konu sıcağı sıcağına Murat Boz'a soruldu. Aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozan Boz, "Partide karşılaştığımız ve konuştuğumuz kısmı doğru, ancak söylendiği gibi bir ilişkimiz yok" yanıtını verdi.


Murat Boz'dan aşk açıklaması
Ünlü şarkıcının koronavirüs önlemi sosyal medyada alay konusu oldu!
Afili Aşk'ın yıldızından sevgilisiyle aşk pozu
8 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı!
EDHO'da flaş ayrılık! O başrol veda ediyor
<p> </p>

Mecliste tansiyon yükseldi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Beni Bırakma dizisinin başrolü Emrah Akduman evlendi!

Kamikaze drone TSK'ya teslim edildi