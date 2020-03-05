Murat Boz, Deren Talu hakkında sessizliğini bozdu!

Şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver’den 3.5 ay önce ayrılan Murat Boz'un, son olarak Kerim Sabancı ile aşk yaşayan Deren Talu ile mimar Efe Kesgün'ün doğum günü partisinde yakınlaştığı ileri sürülmüştü.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konu sıcağı sıcağına Murat Boz'a soruldu. Aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozan Boz, "Partide karşılaştığımız ve konuştuğumuz kısmı doğru, ancak söylendiği gibi bir ilişkimiz yok" yanıtını verdi.