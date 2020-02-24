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  3. Murat Boz, 'çıplak geziyor' iddialarına yanıt verdi

Murat Boz, 'çıplak geziyor' iddialarına yanıt verdi

Murat Boz, 'çıplak geziyor' iddialarına yanıt verdi

TV 8,5’ta yayınlanan “Caroline Show” adlı programı sunan Caroline Yılmaz, Murat Boz'la ilgili şaşırtan bir iddiada bulundu. Boz'dan iddialara yanıt gecikmedi.

Caroline Yılmaz, İstanbul’da bir rezidansın 17’nci katında oturduğunu ve gizli bir hayranının devamlı kendisine drone gönderdiğini açıkladı. Yılmaz ayrıca Murat Boz ile komşu olduğunu söyledi: “Murat Boz’un ev hallerine çok sık şahit oluyorum. Evde sık sık arkadaşlarıyla parti veriyor. Üstü çıplak dolaşıyor. Buzdolabından elma alıp yiyor. Sonra kahve içiyor, geriniyor, esniyor.”

İDDİALARI YALANLADI

Hakkında çıkan bu haberler üzerine Murat Boz, Instagram hesabının hikaye bölümünden bir açıklama yayınladı. Boz, şöyle konuştu:


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