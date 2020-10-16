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  • Murat Aygen'den romantik kutlama: Yaşama tekrar başlamamı sağladın...
16 Ekim 2020 Cuma 15:31 | Son Güncelleme:

Murat Aygen'den romantik kutlama: Yaşama tekrar başlamamı sağladın...

Murat Aygen'den romantik kutlama: Yaşama tekrar başlamamı sağladın...

Şimdilerde 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan oyuncu Murat Aygen, eşi Nihan Aslı Aygen ile 10. evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Şimdilerde 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan oyuncu Murat Aygen, eşi Nihan Aslı Aygen ile 10. evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Murat - Nihan Aslı Aygen çifti, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ikili, 10 yılı geride bıraktı. Aygen, sosyal medya hesabından yıl dönümlerini şu sözlerle kutladı:

"Tam 10 yıl. Tek yürek, tek nefes, tek ses, tek gülüş, tek bakış olduk. Yaşama tekrar başlamamı ve yaşamı yeniden anlamamı sağladığın için sonsuza dek minnettar olacağım. Seni seviyorum. Aşkım. Karım."

Nihan Aslı Aygen ise düğün zamanından paylaştığı kareye, "10 yıl. Kocam, sevgilim, gözümün bebeği, aldığım nefes, parçamızın babası... Seni çok seviyorum... Nice uzun yıllarımız olsun." mesajını not düştü. İkilinin paylaşımları büyük beğeni topladı.

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