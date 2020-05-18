Murat Aygen eşiyle nasıl tanıştığını anlattı: Kapıdan içeri girdi, bu benim karım dedim!

Aygen, eşi Nihan Aslı Aygen ile nasıl tanıştıklarını ve evlenme teklifini nerede yaptığını ilk kez tüm şeffaflığıyla anlattı.

İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken açıklamalarından satır başları;

"KAPIDAN İÇERİ GİRDİ, 'BU BENİM KARIM' DEDİM"

"Hiç beklemediğim bir andı. Hayatımın keyifli gitmediği bir dönem motorsikletle hız denemeleri yaptığım, extreme sporların dibine vurduğun bir dönemdi. Sahne projesi yapmak istiyordum. Bir ilan çıktık. Gelen başvurular arasından ön eleme yapıp görüşmelere davet ettik. İkinci gün seçmelere gelen bir kız oldu. Kapıdan içeri girdi ve ben bu insanı nereden tanıyorum dedim. Dejavu yaşadım. Görüşmesi bitince ekiptekilere 'bu benim karım, çocuklarımın annesi ve mutlaka tüm numaralarını alın' dedim. Üç tane seçme geçti. Benim aşkım daha da kabardı. Daha sonra projeye başladık. Birkaç prova sonra 'benim bildiğimi senin de bilmen lazım, sen benim çocuklarımı annesisin evlen benimle' dedim.

"TANIŞTIKTAN 6 AY SONRA EVLENDİK"

Kız isteme, kına gibi ritüelleri de yaptık. Ona dedim ki 'sana kırk kere evlenme teklifi edeceğim, kırkıncısında yüzüğü vereceğim'. Görüşüyoruz, beraberiz her yerde teklif ediyorum. En son kaç oldu diye sorduğumda 39 oldu dedi. Bir gece yarısıydı. Motora atlayıp ay tutulması olacak gel onu izleyelim dedim. Motorun arkasına atladı Nihan. Ortaköy'deki evden çıkıp köprüye girdik. Gişelerden geçtik. Sebebi vardı kimseye yakalanmayalım diye. Altunizade'den döndük. Bizim ekip arabaları peşimize eklendi. Tekrar köprüye döndüm. Sonra Boğaz köprüsünde durdum. Madem İstanbul gibi bir yerde evlenme teklifi edecektim ben de Asya-Avrupa'nın tam ortasını tercih ettim. Nihan hala anlamadı. Dedim ki Nihan motor istop etti, sen in arkaya el işareti yap ki çarpmasınlar. Nihan el kol sallarken ben yüzüğü çıkarttım, dizlerimin üstüne çöktüm. Bizim ekip arkadaşları uzunları yakıp iyice bize doğru yaklaştılar. Ben teklifimi yaptım. Araçların üzerinde kameralar, fotoğraf makineleri. Final görüntüsü şöyleydi; biz önde, ekiptekiler arkada, onun arkasında da bizi takip edip kornaya basanlar... En arkada da köprüyü tıkadık diye peşimize takılan köprü ekipleri hep beraber Ortaköy'e geldik. Kutlamaya da oraya gelen herkesle devam ettik. Tanıştıktan 6 ay sonra evlendik. O gün bugündür hiçbir zaman ayrılmadık."