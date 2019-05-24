Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!

Türk sinemasının usta aktörü Cüneyt Arkın'ın geçtiğimiz günlerde vefat ettiği yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Bunun üzerine Cüneyt Arkın'ın Instagram hesabı üzerinden, "Son iki gündür yine bazı sosyal medya hesaplarında sağlık durumu hakkında yalan yanlış haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyin... Sağlık durumu gayet iyi" açıklaması yapılmıştı.

İNSANLAR PANİKLE TELEFONA SARILDI

Bu kez Cüneyt Arkın’ın instagram hesabından paylaşım yapan oğlu Murat Arkın yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Murat Arkın, “Paylaştığım bana gönderilen görselleri gördüğünüzde ne hissettiniz? Şimdi bir bir açıklayalım bu haberleri yapanlar niye yapıyor... Bir süredir ortalıkta babamın vefat ettiğine dair haberler dolaşıyor. Panik olanlar, telefona sarılanlar, haberi okudukları siteye yorum bırakanlar, haberi arkadaşları ile paylaşanlar bir süre sonra gerçeği öğrenip "Ne zevk alıyor bu şerefsizler" diye kendi kendilerine soruyor. Bazıları haberi okuduğu siteye geri dönüp "yalan haber" yorumu bırakıyor. O sitelerle bir şekil iletişim etkileşim içine giriyor.

Sonra yalan haber yapan bu sitelerin, profillerin sahipleri yine kendilerine ait olan başka sitelerde bu kez "Cüneyt Arkın öldü mü ?" başlıklı haber yapıyor. Çünkü bu sorunun cevabını merak edenler arama motorlarına aynen bu soruyu gireceklerini biliyorlar. Bu ikinci haber sadece arama motorlarında ilk sıralarda çıkabilmek için.

Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Hem haberi ilk okuduğunuz site daha sonrasında haberin doğruluğunu öğrenmek için girdiğiniz ikinci site; trafiği ve etkileşimi arttığı için sitesine reklam alıp mangırları cebe indiriyor. Siz üzülüp ah vah derken onlar ooh çekiyor her tıklanmaya” dedi.

Murat Arkın şöyle devam etti: "Çözüm ne çözüm" mü diyorsunuz ? Gerçek hayatta olması gereken gibi sanal dünyada da aynısını yapın. Size bir kez dahi olsa yalan söyleyeni bloklayın. İzlediğiniz televizyon kanallarından okuduğunuz gazeteye, internet sitelerine varana kadar olan bu eleme size kendinize daha fazla ayırabileceğiniz zaman olarak geri dönecek.

Son olarak bu tarz yalan haber yapanlara bir cümle. Siz hepiniz öleceksiniz o yaşayacak.