27 Eylül 2020 Pazar 01:20 | Son Güncelleme:
Münir Özkul'un kızı: Babam oyuncu olmamı istemezdi
Usta oyuncu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, Hülya Koçyiğit'in sunduğu ‘Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.
Oyunculuk yapan Güner Özkul, ilk başlarda babasının, kendisinin oyuncu olmasını istemediğini söyledi. Akademiye gitme konusunda babasının desteğini alan ancak annesinin “Hayır sen oyuncu olacaksın” dediğini söyleyen Güner Özkul, grafik bölümünü yarıda bırakarak oyuncu olduğunu söyledi. Güner, babasının kendisini birçok konuda yüreklendirdiğini de ekledi.