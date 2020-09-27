Münir Özkul'un kızı: Babam oyuncu olmamı istemezdi

Oyunculuk yapan Güner Özkul, ilk başlarda babasının, kendisinin oyuncu olmasını istemediğini söyledi. Akademiye gitme konusunda babasının desteğini alan ancak annesinin “Hayır sen oyuncu olacaksın” dediğini söyleyen Güner Özkul, grafik bölümünü yarıda bırakarak oyuncu olduğunu söyledi. Güner, babasının kendisini birçok konuda yüreklendirdiğini de ekledi.

