Mumya filminin konusu nedir? Mumya filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimlerdir?

Mumya filmi bu akşam saat 20.00'da Star TV'de yayınlanacak. Korku ve aksiyon türünde olan filmin yönetmen koltuğunda Alex Kurtzman oturuyor. Mumya filminin senaryosu ise Christopher McQuarrie, Dylan Kussman, David Koepp ve Jon Spaihts'in kaleminden çıkıyor.

MUMYA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

2.000 yıl önce Mısır prensesi Ahmanet (Sofia Boutella) babasını öldürür ve karanlık büyü kullanmaya başlar. Canlı kumların altındaki bir mezarda canlanmış olarak cezalandırılır. Mezarı yeniden keşfedilip modern zamanlarda açıldıktan sonra yeniden diriliyor ve binlerce yılda büyüyen ve tüm insanlığa meydan okuyan korkunç olaylarla dolu bir kötülük getiriyor.

MUMYA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tom Cruise'un başrolünde oynadığı Mumya, 2017 yılında vizyona girmiştir.

MUMYA OYUNCULARI KİMLERDİR?