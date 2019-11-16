Müjdeyi Ezo Sunal patlattı! Kemal Sunal'ın belgeseli geliyor

Ezo Sunal, önceki gün bir yiyecek markasının ürün tanıtımına katıldı. Sunal, "Şu anda Kemal Sunal belgeseli üzerinde çalışıyoruz, inşallah hayata geçireceğiz. Kimin oynayacağını şu an bilmiyorum, zamanı gelince düşüneceğiz" dedi. Çocuk gelişim uzmanı ve eğitimci olan Ezo Sunal, dizi teklifleri aldığını ancak oyunculuk yapmayı düşünmediğini de söyledi: "TV teklifleri geliyor. Ancak bu işler zaman ve konsantrasyon istiyor, o yüzden ben böyle iyiyim."