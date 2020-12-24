Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli'den hamilelik pozu! 8 aylık bebeği göründü

Başrollerinde Halit Ergenç, Okan Yalabık ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerle Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan ve hayat verdiği Hürrem Sultan karakteri ile bütün dikkatleri üzerine çeken Meryem Uzerli, sosyal medyada hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.



8 aylık hamile olan ve ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu Meryem Uzerli, Rico Zartner'in objektifine poz verdi. Ünlü oyuncu verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.

Instagram'da 6 milyonun üzerinde takipçisi olan Meryem Uzerli'nin karnı burnunda pozları binlerce beğeni ve yorum aldı. Eski sevgilisi Can Ateş’ten 6 yaşında Lara adlı bir kızı olan Uzerli, bu kez erkek bebek bekliyor.