Muhterem Nur'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Yaklaşık 1 haftadır yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tutulan ve tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur’un sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı.87 yaşındaki Nur'un, kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi.

ÖZEL YATAK GETİRİLDİ

Akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. Doktorları, tedaviye olumlu yanıt veren Muhterem Nur’u bugün uyandıracak.