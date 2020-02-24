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Muhterem Nur'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Muhterem Nur'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

2013'te vefat eden Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, geçen salı günü Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne hastaneye kaldırılmıştı. Nur'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yaklaşık 1 haftadır yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tutulan ve tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur’un sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı.87 yaşındaki Nur'un, kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi.

ÖZEL YATAK GETİRİLDİ

Akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. Doktorları, tedaviye olumlu yanıt veren Muhterem Nur’u bugün uyandıracak.


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