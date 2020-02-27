Muhterem Nur ve Timuçin Esen ‘Müslüm' filmi yüzünden davalık olmuştu... Karar verildi

‘Müslüm’ filminde ‘Bunca Gamı Bunca Derdi’ adlı eserin izinsiz kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada, Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, başrol oyuncusu Timuçin Esen ile yapımcısı Mustafa Uslu hakkında takipsizlik kararı verildi.

Kadırga Prodüksiyonun sahibi Yusuf Ziya Oran, ‘Müslüm’ isimli filmde Timuçin Esen tarafından seslendirilen ‘Bunca Gamı Bunca Derdi’ adlı eserin haklarının kendisine ait olduğunu öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

GÜRSES’İN EŞİNİN GELİR ELDE ETTİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Suç duyurusu dilekçesinde, Yusuf Ziya Oran’ın Müslüm Gürses’e 2012 yılında ‘Veda-Ervahı Ezelde’ isimli bir albüm yaptığı, albümün 3’üncü eserinin ‘Bunca Gamı Bunca Derdi’ isimli eser olduğu, şüphelilerin ise eser hakkının Oran’a ait olduğunu bilmelerine karşın onay almadan, ‘Müslüm Baba’ isimli filmde kullandıkları, ‘Hayat bana zordu ama güzeldi’ cümlesinin de sinema filminde gösterildiği, şikayete konu filmin DS adlı yapım şirketi tarafından piyasaya sürüldüğü, Muhterem Nur Akbaş’ın da şirket ile ortak hareket ederek bu işten gelir elde ettiği, Timuçin Esen’in de eseri seslendirdiği kaydedilmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU: “ESERİN TÜM HAKLARI YUSUF ZİYA ORAN’A AİT DEĞİLDİR”

Suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında iddialara ilişkin bilirkişi raporu alındı. Raporda, “Bahsi geçen eserler incelendiğinde aynı eserler olduğu tespit edilmiştir. Sözler ve bestesi birebir aynı fakat düzenlemeleri farklıdır. ‘Bunca Gamı Bunca Derdi’ adlı bahsi geçen eserin sözleri Kültür Bakanlığı Müzik Kayıt Tescil belgesinde de belirtildiği üzere Anonimdir. Yine eserin bestesi Aşık Daimi’ye(İsmail Aydın) aittir. Bu kayıtlar, müşteki vekilinin dilekçesinde belirttiği gibi eserin tüm haklarının müştekiye ait olmadığı sonucu çıkmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“İDDİALARINA DAYANAK OLUŞTURACAK BİR İHLAL GÖRÜLMEMEKTEDİR”

Eserin, sadece albümdeki yorumlanmış halinin mekanik ve mali haklarının müştekiye ait olduğunun belirtildiği raporda, “İddialara göre bahsi geçen ‘Müslüm’ filminde aynı eserin düzenlenmiş (işlenmiş) hali kullanılmıştır. Gerek kullanılan enstrümanlar, gerek tempo olarak, gerek yorumlayan kişi (ses sanatçısı) farklıdır. Bu durumda müştekinin iddialarına dayanak oluşturacak bir ihlal görülmemektedir. Müşteki ‘Veda-Ervahı Ezelden’ adlı albümünde ‘Bunca Gamı Bunca Derdi’ adlı eserin düzenlenmesinde hak sahibidir fakat şüphelinin bahsi geçen sinema filmindeki eserin farklı bir şekilde düzenlenmiş (işlenmiş) olduğu için müşteki sinema filminde kullanılan eser üzerinde hak sahibi değildir. ‘Hayat bana zordur ama güzeldi’ cümlesi Müslüm Gürses’e ait bir söz olduğu müşteki tarafından da belirtilmiş ve ilan edilmiştir. Bu söz üzerinde müştekinin hak iddia etmesi için gerekli belgeler (muvafakatname, sözleşme, tescil belgesi vb.) mevcut değildir. Müslüm Gürses’in hayatını konu alan bu sinema filminde bu sözün geçmesi müştekiye bir hak doğurmamaktadır” denildi.

Konuya ilişkin bilirkişi raporunun sonuç bölümünde ise Yusuf Ziya Oran’ın ‘Bunca Gamı Bunca Derdi’ adlı eser üzerindeki haklarının ‘Veda-Ervahı Ezelde’ adlı albümdeki düzenleme ve mekanik yorumla sınırlı olduğu, Mustafa Uslu’nun yapımcısı olduğu ‘Müslüm’ isimli filmde ise eserin tamamen farklı bir düzenleme ve yorumla kullanıldığı kaydedilerek, müştekinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (FSEK) koruma altına alınmış sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı haklarının ihlal edilmediği belirtildi.

Savcılık, bilirkişi raporu sonucuna göre bir suç oluşmadığının anladığı gerekçesiyle Muhterem Nur Akbaş, Timuçin Esen ve Mustafa Uslu hakkında takipsizlik kararı verdi.

Öte yandan Yusuf Zira Oran’ın avukatı Oktay Süleyman Öztürk aracılığıyla takipsizlik kararına itiraz ettiği öğrenildi.