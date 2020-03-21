Muhterem Nur 7 yıl sonra Müslüm Gürses'ine kavuştu

RECEP ASLAN

Bir süredir böbrek yetmezliği, solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören oyuncu Muhterem Nur , hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam’da birçok yapımda rol alan Nur için dün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene Nur’un aile yakınları ve Müslüm Gürses’in hayranlarının olduğu yaklaşık 20 kişi katıldı. Törene katılan müzik yapımcısı Muhteşem Candan, Nur’un eşi Müslüm Gürses’in mezarının üstüne gömülmesinin vasiyeti olduğunu söyledi. Candan, “Nur Hanım, ‘Ben Müslüm’e kavuşacağım. Orada kemiklerimizde beraber çürüyecek’ diyordu. Gürses’in üzerine gömülmek, mezar taşında ikisinin resmi olan bir resim koymak vasiyeti vardı” dedi. Nur’un naaşı vasiyeti üzerine eşi Gürses’in mezarının üzerine defnedildi.

Cenaze törenine Müslüm Gürses’in hayranları da katıldı.

TEYZESİ BÜYÜTTÜ



Asıl adı Aysel Muhterem Kısa olan oyuncu, Manastır şehrinde 1932’de dünyaya geldi.16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti. Babasını da hiç tanıyamayan ve anne dediği teyzesi tarafından büyütülen Nur, Türkiye’ye göç edip çocukluğunu Eyüpsultan’da geçirdi.